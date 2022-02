12 febbraio 2017: scompare Al Jarreau

Al Jarreau, scomparso il 12 febbraio 2017, era nato come Alwyn Lopez Jarreau a Milwaukee il 12 marzo 1940.

Grande cantante, era un baritono naturale, celebre per il modo di saltare fra le ottave. Ha spaziato tra il jazz, il rhythm and blues e il soul ed è stato l'unico artista ad aver vinto Grammy Award in tre diverse categorie: jazz, pop, e R&B

Tra i suoi album più noti "Breakin' Away (con il brano "We're in This Love Together"), "Jarreau, "High Crime". "L Is for Lover". Al Jarreau ha fatto parte della superband USA for Africa, il progetto benefico che aveva cantato "We Are The World", di cui facevano parte anche Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder e Bruce Springsteen.

(Foto Getty Images)