Lady Gaga ama davvero l'Italia!

Ci sono gli Emmy, i Golden Globe e – ovviamente – gli Oscar- Poi ci sono i BAFTA, meno conosciuti dalle nostre parti ma importantissimi al di là della Manica, ma d’altronde sono i British Academy Film Awards, gli “Oscar britannici” e non potrebbe essere altrimenti.

Qualche giorno fa sono state rese note le candidature ai vari premi, che verranno assegnati il 13 marzo, e nella lista delle concorrenti al riconoscimento di migliore attrice protagonista c’è anche Lady Gaga, per la sua interpretazione di Patrizia Reggiani in “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott.

La cantante-attrice se la vedrà con Alana Haim, Emilia Jones Coda, Renete Reinsve, Joanna Scanlan e Tessa Thompson. Lady Germanotta si è detta emozionatissima ed entusiasta e ha annunciato ai suoi fan la notizia con un post sui suoi social network con una foto della lavorazione del film in questione (girato quasi tutto in Italia).

Un post corredato da parole che non nascondono per nulla quell’emozione: “Questo è un sogno inaspettato e assoluto che si avvera – ha scritto – e io ringrazio tutti gli elettori BAFTA e le persone in tutto il mondo per aver abbracciato l’opera di una vera storia di vita. Grazie per celebrare storie di donne e grazie Ridley e Giannina Scott per aver averci supportato nel raccontarle. Vi amo tutti”.

Lady Gaga però non si ferma a questo, e si lancia su Twitter in un messaggio d’amore verso l’Italia: "Vorrei ringraziare tutta l'Italia per avermi sostenuto durante le riprese di questo film. Baci e abbracci, vi rivelo che credo in voi. Prego per il mio luogo d'origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero che voi siate orgogliosi di me. Io sono orgogliosa di essere italiana. Ti Amo".

I wish to thank all of Italy for cheering me on while I film this movie—I hug & kiss you, tell you I believe in you ❤️ prayers to my place of origin—a country built on the promise of hard work & family. I hope I made you proud. I’m proud to be Italian. Ti Amo. #HouseOfGucci — Lady Gaga (@ladygaga) May 9, 2021

