Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo

Sono Mahmood & Blanco a vincere il Festival di Sanremo 2022 con la canzone "Brividi". Elisa è al secondo posto con "O forse sei tu"; Gianni Morandi è terzo con "Apri tutte le porte".

Grande commozione soprattutto per Blanco che è sceso in platea per abbracciare la madre, seduta tra il pubblico.

Questa la classifica finale dal quarto posto in poi: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Dargen D'Amico, Michele Bravi, Matteo Romano, Fabrizio Moro, Aka 7even, Achille Lauro feat.Harlem Gospel Choir, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Rkomi, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Yuman, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

Tra gli ospiti, Sabrina Ferilli, le Farfalle azzurre (campionesse olimpiche di ginnastica ritmica), Marco Mengoni, che con Filippo Scotti legge la Costituzione. Toccanti gli omaggi a Lucio Dalla e Raffaella Carrà.

(foto Getty Images)