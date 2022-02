Elisa: ecco il video di O forse sei tu

Elisa ha pubblicato il video della canzone con cui partecipa al Festival di Sanremo edizione 2022, "O forse sei tu".

La cantante, tra i favoriti al Festival, è tornata in gara a 21 anni dalla vittoria con "Luce (tramonti a nord est), canzone con cui (2001).

"O forse sei tu" parla di sentimenti e amore, di felicità e serenità. Elisa ne ha parlato così al magazine on line Rockol: "La canzone è più misteriosa di quello che riesco a raccontare... io racconto la chimica di quell’amore capace di dare una sensazione di pienezza. Quello che permette di vedere il mondo in modo differente, più bello. L’amore che descrivo è quello che ti entra dentro e ti fa cambiare gli occhi, modifica la visuale sulla vita”. E ancora, spiegando cosa porta quest'amore :“Una stupida voglia di vivere, che è il centro del messaggio. È quella stupida e bellissima voglia di vivere che condividi con una persona. Non affronto necessariamente un rapporto fra partner. Il sentimento di cui parlo potrebbe anche essere quello fra figli, amici o fratelli”.

Elisa ha parlato poi del percorso che l'ha condotta fino a questo Sanremo: “Sono stati anni straordinari anche nelle difficoltà. Questo mi ha portato a osare con la musica, a dare il massimo. Per ciò ho realizzato un album doppio. Volevo trasmettere qualche cosa di positivo a me e agli altri. Tornare a Sanremo è un’occasione per far ascoltare la mia nuova musica, per iniziare il viaggio... I figli, la vita, i successi, gli insuccessi, le cose comprese, le cose incomprese: tutto mi ha cambiato. E mi ha fatto capire che non mi interessa più la meta, ma il percorso. Mi interessa che cosa sento mentre lo faccio, mentre viaggio. Mi interessa la qualità del tempo. Voglio creare bellezza in modo zen, senza aspettative. Sembra un paragone strano, ma è come quando vado in skate”.

Il nuovo (doppio) album di Elisa, "Ritorno al futuro/Back to the future", esce il 18 febbraio.

(foto Getty Images)