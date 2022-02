Ed Sheeran e Taylor Swift, novità in arrivo: ecco la prova!

Non è un segreto che Ed Sheeran e Taylor Swift siano grandi amici, oltre che colleghi, in passato hanno già collaborato insieme e rumor delle ultime ore confermano che i due starebbero lavorando insieme per un remix.

Per la verità è lo stesso cantante inglese a svelare quello che potrebbe accadere a breve. Con un messaggio su Instagram il cantautore di "Bad Habits" scrive: "Firmando alcuni cd per qualcosa in arrivo, tieni gli occhi aperti", sottotitolando una foto di CD autografati con una carta da gioco che è per metà jolly e per metà regina bionda che assomiglia guarda caso alla Swift.

Il The Sun ne è certo: i due cantanti saranno insieme nel nuovo singolo di Ed Sheeran, "The Joker and The Queen", prossimo pezzo estratto da "Equals". Se nella versione originale non c'erano collaborazioni, per la pubblicazione del brano ci sarà il featuring di Taylor Swift. Nel 2012, Ed e la Taylor hanno raggiunto la posizione numero 7 con "Everything Has Changed", anche se le altre loro collaborazioni "End Game" e "Run" non sono mai state pubblicate come singoli, "The Joker and The Queen" potrebbe essere il pezzo giusto. Un duetto d'eccezione che i fan non vedono l'ora di ascoltare.

(foto Getty Images)