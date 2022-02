Ecco chi vincerà il Festival di Sanremo 2022

La lunga, lunghissima, settimana del Festival di Sanremo è in corso e ora abbiamo potuto ascoltare anche tutte le canzoni in gara. La domanda di rito "chi vince?" acquista quindi una concretezza che prima non aveva, perché legata soprattutto ai nomi degli artisti in gara.

La classifica provvisoria, stilata dalla sala stampa, ci dice che in pole position per la vittoria finale c'è Elisa, seguita dal duo Mahmood-Blanco e da La Rappresentante di Lista. Poi Dargen d'Amico, Gianni Morandi ed Emma.

Ma cosa dicono gli scommettitori? Beh, puntano su due donne: Elisa ed Emma. La prima è data a 1,30 la posta mentre la salentina insegue a 3,10. Poi i nomi sono bene o male gli stessi della classifica generale parziale: Mahmood e Bianco, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Achille Lauro e Massimo Ranieri. Ultimi Highsnob e Hu a 30 volte la scommessa.

Ma, si sa, le scommesse sono decisamente "umorali" e in un batter d'occhio le quotazioni possono spiccare il volo o inabissarsi.

(foto Getty Images)