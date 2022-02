George Michael ed Elton John: la storia di Don't Let the Sun Go Down on Me

"Don't Let the Sun Go Down on Me", cantata da George Michael ed Elton John, fu un grande successo e arrivò anche in vetta alle classifiche. Perchè George Michael si era davvero innamorato di quella canzone.

Ecco come andarono le cose.

George ed Elton avevano cantato insieme il brano, dal vivo durante il concerto Live Aid nel 1985 (George cantava e Elton era al piano).

Poi George decise di voler pubblicare la canzone registrata dal vivo. Elton John non era d'accordo, anzi, mandò un messaggio a George pregandolo di lasciar perdere: "Dopo aver sentito dei piani di George di pubblicare la registrazione dal vivo, Elton lasciò un messaggio vocale sulla sua segreteria telefonica dicendogli che la canzone non era abbastanza forte per essere pubblicata e farlo avrebbe significato la fine della carriera di George".

Ma Michael non si arrese affatto. "Don't Let the Sun Go Down on Me" fu pubblicata nel novembre 1991 (nella versione live della Wembley Arena) e nel febbraio 1992 scalò le classifiche mondiali.

L'amicizia tra George ed Elton risale alla metà degli anni Ottanta (Michael aveva cantato nel singolo di Elton "Wrap Her Up").

Elton John aveva ricordato così George dopo la sua scomparsa: "Non solo era un buon amico, ma è stato probabilmente uno dei songwriter più geniali che questo paese abbia mai prodotto e sicuramente uno dei migliori cantanti di sempre".

