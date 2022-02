Yuman pubblica il video di "Ora e qui"

Yuman ha pubblicato il video della canzone con cui partecipa al Festival di Sanremo, "Ora e qui".



Nella clip, diretta da Davide “Bastanimotion” Bastolla (visual artist e regista già al lavoro, tra gli altri, con Annalisa, Carl Brave e Zerocalcare), l'artista canta la sua canzone mentre tutt'intorno infuria una rissa tra biker, facendo risaltare ancora di più l'eleganza sofisticata del brano.

L'11 febbraio uscirà anche l'ep di Yuman, intitolato "Qui" e con quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese, in perfetto equilibrio tra soul anglofono e l’urgenza espressiva dell’italiano.

(Foto: Claudia Pajewski)