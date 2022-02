Jennifer Lopez spiega tutto il bello delle seconde opportunità

Nessun ritorno di fiamma: ciò che lega Jennifer Lopez e Ben Affleck è molto, ma molto di più, anzi è “sacro”. J. Lo, intervistata da People, ha parlato di una vera e propria benedizione.

La pop star sta vivendo un momento di grazia: “Mi sento così fortunata, felice e orgogliosa di stare con lui - ha detto al magazine americano - È una bellissima storia d’amore e abbiamo avuto una seconda possibilità”.

Niente a che vedere con la relazione che ebbero nei primi anni duemila, quando i Bennifer divennero subito una delle coppie più belle, invidiate e paparazzate dello star system. Probabilmente fu proprio l’esposizione mediatica a contribuire alla rottura in poco tempo.

Sono passati venti anni e ora il desiderio è “fare tutto il possibile per proteggere questa nuova relazione e tenerla al sicuro”. La cantante di "On the Floor" ha raccontato che oggi “c’è più apprezzamento e consapevolezza. Quando trovi qualcuno e lo ami davvero e hai una seconda possibilità… Questa è una cosa davvero rara, preziosa, bella, e non la diamo per scontata”.

“Wow, siamo così felici e non vogliamo che nulla di tutto questo entri di nuovo in gioco”. Insomma, Ben e Jenny sono adulti “più intelligenti e con più esperienza. Siamo in posti diversi nella nostra vita, ora abbiamo figli e dobbiamo essere consapevoli di queste cose. Siamo così protettivi perché è un momento così bello per tutti noi”.

J.Lo non nasconde poi l’orgoglio per il percorso seguito dall’attore per migliorarsi e risolvere problemi come l’alcolismo: “Vedere la persona, l’essere umano, l’uomo che è oggi, il padre che è oggi, il partner che è… questo è tutto ciò che ho sempre saputo che era e voleva essere”.

(Foto Getty Images)