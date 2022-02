Yuman: ecco chi è l'artista che si è esibito durante la prima serata del Festival

Yuman si è esibito durante la prima serata del Festival di Sanremo, presentando la canzone "Ora e qui".

La canzone è un invito a godere l’attimo, a cogliere le sfide.

Ma chi è Yuman? L'artista è nato nel 1995 a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. Nel 2015 si è trasferito a Londra e Berlino. Tornato in Italia, nel 2018 pubblica il suo primo singolo,“Twelve”, che attira l'attenzione degli esperti. Il 2019 è l'anno del disco d’esordio “Naked Thoughts”, che contiene il singolo di successo “Run”. Yuman anche è uno dei pochi artisti italiani che si esibisce al prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW) di Austin, in Texas.



Il 15 dicembre 2021 Yuman vince la finale di Sanremo Giovani con il brano "Mille Notti". L'11 febbraio è in uscita il suo ep "Qui", con quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese.



(Foto Claudia Pajewski)