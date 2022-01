A Sanremo il red carpet è green

Lo chiameremo sempre red carpet, probabilmente, ma solo per abitudine. Perché il red carpet (appunto) del Festival della Canzone Italiana che si tiene nei prossimi giorni a Sanremo in realtà sarà verde. O green, se preferite.

Giuseppe Faraldi, che della cittadina ligure è assessore al Turismo spiega la scelta così: "Il colore verde, rispetto a quello rosso degli anni passati si riallaccia alla politica ambientale dell'unico sponsor del Festival di quest'anno, Eni, che promuove le energie rinnovabili”. Il centro di Sanremo sarà quindi attraversato da una lunga striscia eco per una settimana abbondante.

E il vento della sostenibilità ecologica al Festival non riguarderà solo il tappeto su cui sfileranno artisti e ospiti, ma anche i vestiti che – ad esempio – indosserà Roberta Capua, chiamata a condurre la striscia quotidiana intitolata PrimaFestival: “Ho fatto una scelta ‘green’ e ho scelto di non affidarmi a nessuno e di utilizzare delle cose che avevo già nell’armadio, del mio guardaroba personale, dando agli abiti una seconda vita”, ha detto l’ex Miss Italia 1986.

Chi invece parlerà di temi ambientali dal palcoscenico del Teatro Ariston sarà Ornella Muti: “Il sostegno per il pianeta, il richiamo a ognuno di noi a fare uno sforzo per il futuro, per un'eredità sostenibile da lasciare ai nostri figli e nipoti. Dei rischi legati al clima, per esempio, si parla da tempo, ma passa sempre tutto in secondo piano. Ecco, mi piacerebbe toccare questi argomenti, ma con leggerezza".

(Foto Getty Images)