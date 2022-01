Mahmood e Blanco raccontano la loro canzone, in gara a Sanremo

Mahmood e Blanco sono in gara al Festival di Sanremo con la canzone "Brividi". I due artisti si esibiranno durante la prima serata del Festival.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

Blanco ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano come ha conosciuto Mahmood: "Le nostra strade si sono incontrate casualmente. Mahmood era in studio dal mio co-autore e produttore Michelangelo per fare dei pezzi suoi. Un giorno sono passato per conoscerlo e Michi si è messo a suonare al piano un accordo sbagliato e abbiamo iniziato a cantare. In quel momento è nato il ritornello di 'Brividi'. Poi Mahmood è andato in Sardegna e io mi sono chiuso nella mia cantina limando il pezzo".

E' stato Mahmood, vincitore dell'edizione 2019 del Festival con "Soldi" (nel 2020 vinse Diodato, nel 2021 i Maneskin), a rivelare di cosa parla la loro canzone in gara: "Ha un messaggio importante, ossia quello della libertà, che poi è un tema universale. La voglia di esprimere tutto l’amore possibile, anche se è presente la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova... Dopo ‘Soldi’ torno qui a Sanremo con un messaggio diverso e nuovo. Non ho dato consigli a Blanco perché ognuno vive questa esperienza secondo la propria sensibilità"..

Da bravi figli, Mahmood e Blanco hanno fatto ascoltare la canzone ai loro genitori: "Quando abbiamo finito lo abbiamo fatto ascoltare ai nostri genitori ed è piaciuto molto. I genitori non sbagliano mai".

Per la serata delle cover, in programma il 4 febbraio , i due artisti cantano "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli.

(foto Getty Images)