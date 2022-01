Rick Astley buon compleanno

Richard Paul Astley è nato a Newton-le-Willows, nel Regno Unito, il 6 febbraio 1966.

A scoprirlo fu il trio di produttori Stock, Aitken & Waterman. Tra le sue canzoni più note e di successo, "Never Gonna Give You Up", del 1987, e "Together Forever".

Nel 2008 Rick Astley ha ricevuto il premio Best Act Ever agli 'MTV Europe Music Award. Nel 2016 ha pubblicato l'album "50", che è stato primo in classifica nel Regno Unito e ha venduto più di 100.000 copie.

(Foto Getty Images)