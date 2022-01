Harry Styles buon compleanno

Harry Edward Styles è nato a Redditch, nel Regno Unito, il 1 febbraio 1994.

Ha iniziato la sua carriera nella band dei One Direction. Il 2017 è stato l'anno della sua svolta da solista. Il debutto è avvenuto con il singolo "Sign of the Times", che ha anticipato l'album "Harry Styles". Nel 2019 è uscito il suo secondo disco, "Fine Line", con il singolo di successo "Watermelon Sugar".

Harry Styles ha debuttato nel cinema con il film "Dunkerque" di Christopher Nolan, ha poi girato "Don't Worry Darling" ed "Eternals" e sarà protagonista di "My Policeman".

(foto Getty Images)