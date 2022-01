Gli U2 realizzano una nuova versione di Sunday Bloody Sunday

Una nuova versione della leggendaria canzone "Sunday Bloody Sunday": è quella che hanno proposto gli U2 sulla loro pagina Instagram ufficiale.

Solo la chitarra di The Edge e la voce di Bono per ricordare i 50 anni trascorsi dal tragico massacro di Derry (30 gennaio 1972) in Irlanda del Nord, quando l'esercito britannico sparò sui manifestanti disarmati che chiedevano l'indipendenza dal Regno Unito. Le vittime furono 14. La tragedia ispirò nel 1983 la canzone degli U2, che divenne una tra le più amate dai fan della band.

In questa versione acustica, Bono ha cambiato le parole dell'ultima strofa, che è diventata: "Here at the murder scene / The virus of fiction, reality TV/ Why so many mothers cry/ Religion is the enemy of the Holy Spirit guide/ And the battle just begun/ Where is the victory Jesus won?”.

