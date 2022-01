Lady Gaga rivela perché ama così tanto recitare

Lady Gaga ha parlato della sua ultima esperienza da attrice (in “House of Gucci”) e ha rivealto molti aspetti privati del suo rapporto con l'arte e la recitazione durante un'intervista con il collega attore Jake Gyllenhaal, per il magazine Variety.

Gaga ha spiegato come ha visto il suo personaggio, Patrizia Reggiani. "Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato: vogliono una donna che sappia usare il suo corpo e la sua abilità nel manipolare le persone, per impadronirsi del denaro di quest'uomo incredibilmente ricco. E più andavo a fondo nel personaggio, più capivo che lei era davvero innamorata del marito. le donne sono creature complesse, siamo complicate, non c'è mai una sola storia, ma tante. Così, ho voluto iniettare la realtà nel suo personaggio, che è ricco di sfumature e incrinato e rotto. Quando penso a lei come personaggio, mi vedo prendere piccoli frammenti da moltissime donne diverse e incastrarli in un personaggio che credo tuttora la rispecchi".

Durante l'intervista, Lady Gaga ha rivelato quanto ami recitare: "Volevo essere attrice prima ancora che cantante. E ho studiato tanto, alla scuola di Lee Strasberg, alla scuola di teatro Circle in the Square. Ho studiato il metodo Stanislavski... Per me adesso interpretare un personaggio è come vivere in una lunga canzone. Per "A Star Is Born" è stato come vivere per un anno in quell'atmosfera. Il personaggio di Patrizia Reggiani invece l'ho abbandonato più rapidamente, perché è un'assassina e perché alcuni aspetti psicologici sono stati molto sfidanti per me. Quando guardo il film, non mi sembra tanto un film quanto vita vera".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Ed è questa il momento in cui Gaga svela alcuni lati bui del suo passato, e perché ama così tanto recitare. "Sin da piccola", ricorda "sono stata bullizzata senza pietà e ho avuto un'educazione molto rigida. Così per me recitare era una fuga da tutto questo, da me stessa. E penso di averlo fatto nel corso di tutta la mia carriera, recitando, o componendo musica o in ogni caso vivendo nel mio mondo artistico".

Infine, Lady Gaga ha rivelato la sua tecnica tutta speciale per interpretare Patrizia Reggiani: "Ho osservato il comportamento degli animali. Per l'inizio del film, ho studiato le movenze del gatto domestico. Durante il funerale... si trasforma in una volpe, perché adesso è a caccia... Mi sono esercitata nella mia camera d'albergo. E nell'ultima scena, è una pantera, che si muove lentamente, ma quando uccide è terribile. E poi piange".

(foto Getty Images)