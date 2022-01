Madonna vuole replicare il celebre bacio a Britney Spears

Madonna e Britney Spears nel 2003 furono al centro dell'attenzione per il loro bacio durante gli MTV Video Music Award. Quel bacio sanciva la stima di Madonna per la più giovane collega e la foto che lo immortalava è diventato anche un'opera d'arte digitale.

Ora Madonna vorrebbe fare il bis. Con tanto di tour insieme a Britney. La Ciccone ne ha parlato in una diretta Instagram, rispondendo a un fan che le chiedeva se avesse in mente un nuovo tour mondiale.

Madonna non si è lasciata pregare e ha risposto con entusiasmo "Negli stadi! Io e Britney, che ne pensi?". E ha aggiunto: "sarebbe fantastico" e "potremmo replicare il bacio originale".

Resta da vedere se Britney sia d'accordo. Secondo il sito Page Six, la Spears per ora non ha in mente nuovi tour.

Madonna e Britney hanno sempre avuto buoni rapporti. Hanno pubblicato una canzone insieme, “Me Against the Music”, contenuta nell'album “In the Zone” della Spears e hanno duettato nel 2008 in "Human Nature” durante una tappa dello Sticky & Sweet Tour di Madonna.

Madonna ha anche sostenuto Britney nel corso della sua battaglia legale per liberarsi dalla tutela paterna.

