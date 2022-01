Lenny Kravitz alle prese con i lavori di casa. Ed è splendido anche così!

Quando si è star, si è star in tutto. Anche dedicandosi ai lavori di casa. Guardate per esempio Lenny Kravitz in queste foto appena pubblicate dall'artista sulla sua pagina Instagram.

Nelle immagini, Lenny è alle prese con la grandi pulizie. Ed è affascinante più che mai. Certo, la casa da pulire è una meravigliosa villa alle Bahamas. E l'attrezzo che l'artista sta usando è un prestigioso aspirapolvere di una celebre marca. D'altronde, Lenny è Lenny.

Ma volete mettere? Lenny con i dreadlock, l'aria impegnata e un outfit total black è davvero irresistibile. Già altre volte l'artista ci ha regalato qualche momento del suo quotidiano, come quando ha pubblicato gli scatti dedicati alla sua pausa caffè.

D'altronde, l'amore dell'artista per la casa è più che motivato: Lenny, tra le sue altre attività, è anche un designer. E dunque l'armonia domestica ai suoi occhi è di grande importanza.

