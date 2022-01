Spandau Ballet: Tony Hadley pubblica i suoi ricordi

Tony Hadley si racconta in un nuovo libro fotografico, che sarà intitolato "Tony Hadley: My Life In Pictures", in uscita in aprile.

Le foto sono tutte tratte dalla sua collezione personale e raccontano la sua carriera per intero, dalle prime school band giovanili al successo con gli Spandau Ballet, tra luci e ombre del successo. Tony rivela anche numerosi aneddoti personali e condisce il tutto con molta, molta ironia.

Excited to announce that my new book 'My Life In Pictures' will be released by @OmnibusPress on 7th April. ➡️ Pre-order & read more here: https://t.co/JWiWDpFfJi



It's a photographic trip down memory lane and an exclusive access all areas look at my life through the lens! pic.twitter.com/nbIcviUlvn