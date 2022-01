Sting apre il suo album dei ricordi

Sono numerosi i momenti emozionanti che Sting ama regalare ai suoi fan, grazie e video e foto pubblicati sulla sua pagina Instagram.

Frammenti preziosi di una carriera davvero unica al mondo e istanti legati alle gioie più intime e familiari.

Non può che entusiasmare i fan il video in cui Sting ripropone una sua interpretazione di un classico dei Police, "Roxanne", canzone amatissima e capace di sfidare il tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

Dalla atmosfere da club si passa poi alla grandiosità dello show più popolare degli Stati Uniti, il leggendario Half Time del Super Bowl. Vera consacrazione artistica per i musicisti invitati a esibirsi in questa occasione di visibilità stellare. Sting ci ripropone la sua esibizione del 2003, quando, insieme a una smagliante Gwen Stefani, eseguì "Message In A Bottle".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

Ma c'è anche uno Sting più privato. Come quello che si emoziona per il compleanno della figlia, Brigitte Micheal, detta Mickey, nata nel 1984, attrice ("I Borgia", "Snowpiercer", "Storia di un matrimonio") e madre del piccolo Akira.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

(Foto Getty Images)