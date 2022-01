Adele incoraggia i fan con videochiamate personali

L'abbiamo vista in lacrime, Adele, per dare l'annuncio che la sua residency a Las Vegas era stata posticipata. Ma adesso l'artista ha ritrovato tutta la sua grinta e ha deciso di chiamare in video alcuni fan, per scusarsi di persona.

Tra questi ammiratori di Adele c'è Eleni Sabracos, che su TikTok aveva raccontato tutte le vicissitudini che le avevano impedito di assistere a un concerto di Adele: aveva comprato inconsapevolmente dei biglietti falsi per lo show al Madison Square Garden di New York; aveva acquistato biglietti (veri) per la data di Londra, ma quella tappa era stata cancellata. Infine, aveva vinto i biglietti per la prima serata di Adele a Las Vegas, ma, una volta arrivata in città, era giunta la notizia che anche quegli show erano annullati.

Eleni si è recata lo stesso al Caesars Palace, che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Adele, e ha ricevuto una sorpresa (questa vota positiva). A chiamarla in video è stata Adele in persona. L'artista ha promesso a Eleni che non appena ci sarà il primo show, la chiamerà sul palco e sarà anche scattata una fotografia che le ritrarrà insieme





Adele ha videochiamato anche parecchi altri fan che erano già arrivati in città per il suo show e ha promesso loro che li incontrerà quando le date del suo spettacolo saranno riprogrammate.

