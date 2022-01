Adele scoppia in lacrime: ecco perché

Adele è apparsa sconvolta, in lacrime, sulla sua pagina Instagram.

Il video ha fatto il giro del mondo. Nelle immagini, l'artista spiega che purtroppo la sua residency a Las Vegas, che doveva partire proprio alla fine di gennaio, è stata rinviata. I motivi? L'emergenza sanitaria in corso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

"Mi dispiace tanto, ma il mio show non è pronto", ha confessato Adele. "Abbiamo fatto tutto il possibile per realizzarlo in tempo perché fosse abbastanza buono, ma siamo stati distrutti dai ritardi nelle consegne e dal Covid. Metà del mio team ha avuto problemi con il Covid. Li ha ancora ed è stato impossibile portare a termine il lavoro, ora non posso darvi ciò che ho. Sono distrutta, mi dispiace, così all'ultimo minuto, siamo stati in piedi per oltre 30 ore cercando di risolvere la cosa, ma il tempo ora è scaduto. Sono molto arrabbiata, davvero imbarazzata e dispiaciuta per tutti quelli che sono venuti fino a qui. Sono davvero, davvero dispiaciuta".

L'artista ha anche affermato che con il suo team sta lavorando per riprogrammare le date e potersi esibire sul palco. Per il suo show, si parla di un compenso da mezzo milione di sterline a serata.

(Foto Getty Images)