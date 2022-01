Jennifer Lopez è davvero combattiva!

Jennifer Lopez è sempre grintosa, affascinante e... in perfetta forma. Dono della natura? Certo. Ma anche frutto di un allenamento quasi da marine.

Guardatela infatti in questo video che l'artista ha pubblicato sui suoi social: la sessione di allenamento è davvero intensa e faticosa.

Jennifer Lopez si allena col sottofondo della sua canzone "On My Way", che farà parte anche della colonna sonora della commedia romantica "Marry me – Sposami", in uscita il giorno di San Valentino. Nel film, J.Lo recita con Maluma e Owen Wilson.

