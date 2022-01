Elodie aiuta 8 deliziosi cuccioli

Storia a lieto fine per otto cuccioli di cane, strappati alla mamma appena nati ad Ascoli Satriano nel foggiano. I volontari del canile Enpa, che si sono occupati della vicenda, hanno però ricevuto un aiuto da una donna davvero speciale: Elodie! È bastata una sua fotografia, che la ritraeva sorridente circondata da teneri meticci, per far sì che trovassero un padrone.

La fortuna vuole che la cantante e attrice si trovasse nel piccolo comune pugliese per girare alcune scene del film "Ti mangio il cuore" (tratto dall'omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini) di cui è protagonista.

"Il 13 ottobre - raccontano dal canile di Ascoli Satriano - hanno abbandonato in un cartone, lasciato davanti ai cancelli del nostro rifugio, otto cuccioli. Avevano appena 20 giorni ed avevano bisogno di tantissime cure". Ritrovata mamma cane e avviato lo svezzamento, dal canile di Ascoli hanno appreso che Elodie era in zona.

Per convincerla è bastato farle vedere i cagnolini. La showgirl si è subito commossa e la foto è divenuta virale: "In pochi giorni - racconta Carmela, volontaria del canile - abbiamo trovato una casa per tutti i cuccioli. Uno è stato anche adottato dal truccatore di Elodie".

Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa, ringrazia i volontari e tutti coloro “che credono e vivono nel rispetto per gli animali, tutelandoli e amandoli attraverso azioni concrete. Elodie, che con la sua sensibilità e con la sua generosità ha permesso a questa storia e, dunque a questi cuccioli, di arrivare più rapidamente ai cuori delle famiglie che hanno deciso di adottarli”.

(Foto Getty Images)