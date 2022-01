Un film per Laura Pausini

Laura Pausini ha grandi progetti per il 2022. Né potrebbe essere altrimenti per un'artista che lo scorso anno ha conquistato un Golden Globe ed è stata candidata agli Oscar.

In programma c'è addirittura un film, girato tra l'Italia e gli Stati Uniti e intitolato "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", diretto da Ivan Cotroneo (regista di "La kryptonite nella borsa", "La compagnia del Cigno" e sceneggiatore di "Tutti pazzi per amore", per citare alcuni tra i suoi titoli più noti). La pellicola, nata da un'idea originale di Laura, racconta la sua vita e il suo mondo, svelando scorci inediti della sua vita privata e professionale, aspetti mai visti e immaginati.

La Pausini ha raccontato così il progetto: “Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se non avessi avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita così folle, cosa sarebbe cambiato e cosa invece sarebbe stato appunto la stessa cosa, come dice la canzone. Quando ho deciso di realizzare il film ho capito che questa era la strada da seguire per raccontare la mia vita, le mie scelte e quello che mi rende ciò che sono, e trovare un modo per mostrare alla mia bambina la mia storia così folle, inaspettata, faticosa e unica.

Accompagnata da sempre dalla mia famiglia, dai miei amici e collaboratori più stretti, ho girato il mondo e ho avuto il privilegio di esibirmi sui più importanti palcoscenici, e di cantare con i miei più grandi idoli. Eppure ogni mattina mi sveglio e il mio pensiero va sempre a quella ragazza che sognava di fare pianobar... credo sia molto comune, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo, fare questo tipo di bilanci, a me è servito anche a capire tante cose e tanti aspetti di me. È stato un piacere conoscermi”.

Il 20 gennaio esce anche la canzone "Scatola", nuovo singolo che accompagnerà il film. "La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa", ha rivelato Laura Pausini "Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi, ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa".

(foto Getty Images)