I Grammy Award traslocano!

I Grammy Award 2022 hanno una nuova data e una nuova location: si terranno il 3 aprile alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

La Recording Academy aveva già avvertito che la cerimonia di premiazione sarebbe stata posticipata rispetto alla data originale del 31 gennaio 2022, a causa della pandemia e della diffusione della variante Omicron, ma adesso con un tweet ha annunciato dove e quando andrà in scena.

Sarà la prima volta che Las Vegas ospiterà i Grammy Award, che dal 1973 si sono tenuti solo a Los Angeles o New York. Se i premi Oscar 2022 andranno in onda come previsto il 27 marzo, sarà anche la prima volta dal 1965 che gli Oscar anticiperanno i Grammy. In conduzione ai premi della musica, per il secondo anno consecutivo Trevor Noah, comico e presentatore tv. Jon Batiste è l'artista ad aver ottenuto più nomination ai Grammy 2022: ben undici. Con otto candidature, seguono Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., mentre Billie Eilish e Olivia Rodrigo ne hanno sette.

(Foto Getty Images)