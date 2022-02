Sting più emozionante che mai

Sting è un artista senza pari. Sempre capace di emozionarci nel profondo, lasciarci senza fiato. L'artista ha da poco pubblicato l'album "The Bridge", che è stato presentato in esclusiva proprio da Radio Monte Carlo. I fan adesso vorrebbero ammirare l'artista dal vivo (Sting ultimamente si è esibito a Taormina, dove lo ha intervistato il nostro Nick The Nightfly) e speriamo che un tour in Italia non si faccia attendere a lungo.

Intanto però è possibile emozionarsi con un live davvero speciale, che ha visto Sting protagonista in uno scenario di assoluta eccezione. Il concerto si è svolto infatti a ottobre (per la radio pubblica francese) nientemeno che al Panthéon di Parigi, dove si trovano i grandi personaggi di Francia, da Voltaire a Rousseau, da Victor Hugo a Émile Zola.

Sting ha eseguito alcuni dei suoi brani più sontuosi e legati alla storia. L'artista ama esibirsi in location che hanno tutto il sapore della grandezza del tempo. Nel 2001 ha cantato infatti in Egitto, dinanzi alle piramidi e alla Sfinge e nel 2009 nella cattedrale normanna di Durham.