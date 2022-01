Un' Adele da capogiro!

E' cominciato il countdown dei concerti di Adele al Colosseum Theatre del Caesars Palace Hotel di Las Vegas, che sanciscono il ritorno ufficiale sul palco dell'artista di "Easy On Me" con un nuovo album, "30", a distanza di sei anni dal precedente disco. Il trattamento che riceverà dal 21 gennaio sino al 16 aprile sarà da vera principessa. A cominciare dalla location che la ospiterà: una suite da 40mila dollari a notte, che include un maggiordomo, un assistente personale, un autista e uno staff di guardie del corpo in servizio 24 ore su 24. A lei e al suo seguito che comprenderà, oltre allo staff. anche gli ospiti, sarà concesso di fruire gratis di tutti i ristoranti e i servizi offerti dal resort, uno dei più lussuosi della Mecca dell’azzardo a stelle e strisce.

E poi, il cachet, stellare! Oltre al mezzo milione di sterline a sera (Adele si esibirà il venerdì e il sabato, per un totale di 24 date), la star londinese beneficerà anche degli incassi generati dalla vendita del merchandise. Secondo la stima del Sun, quella di Adele risulterebbe la quarta "residency" meglio pagata dai promoter di Las Vegas dopo quelle di Rod Stewart (che nel 2012 incassò quasi 2 milioni di sterline a show), Bruno Mars (750mila sterline a concerto, nel 2019) e Lady Gaga (700mila sterline a esibizione tra il 2017 e il 2019), ma davanti a quelle di star di primissimo piano come Celine Dion (390mila sterline a sera tra il 2003 e il 2007), Elton John (360mila sterline a sera tra il 2011 e il 2018) e Britney Spears (340mila sterline a sera tra il 2013 e il 2017).

Il costo dei biglietti di "Weekends with Adele" oscilla tra le 700 e le 9000 e più sterline. Gli spettacoli si terranno nell’arena al coperto del Caesars Palace con circa 4200 posti, una platea tutto sommato intima, particolarmente adatta agli show di Adele, in cui solitamente l'artista inglese oltre a cantare, parla molto e intrattiene il pubblico. Ed è anche l'unica occasione nell'anno, per vederla, oltre ai due concerti estivi previsti a Hyde Park.

