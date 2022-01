Celine Dion: nuovi problemi

Brutte notizie per i fan di Celine Dion. La star da record dopo il successo planetario di "My Heart Will Go On", colonna sonora di "Titanic", è stata costretta ad annullare le 16 tappe tra Stati Uniti e Canada del suo "Courage World Tour" per l'aggravarsi della sua situazione di salute.

Il periodo della ripartenza doveva essere marzo. Ma è stato tutto rinviato. Ad annunciarlo con un post sui social è stata la stessa diva: "Speravo di stare bene per quel periodo - ha scritto Instagram - ma suppongo che dovrò essere più paziente e seguire le indicazioni dei medici".

A impedire alla cantante canadese di tornare sul palco sarebbero degli spasmi muscolari severi e persistenti, che dallo scorso anno le rendono la vita impossibile. Per lo stesso problema aveva già rimandato gli show di novembre in programma a Las Vegas. Al momento resta confermata la parte europea del tour che prenderà il via il 25 maggio a Birmingham, in Inghilterra. Nel messaggio ai suoi fan la cantante chiude con un augurio: "Spero di tornare in piena salute al più presto, così come spero che termini la pandemia per tutti noi e non vedo l'ora di tornare sul palco di nuovo. Mi sono arrivate parole di coraggio sui social media. Sento il vostro amore e supporto e questo significa molto per me".

