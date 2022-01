Robbie Williams svende la sua bellissima dimora inglese e il motivo è incredibile

Robbie Williams può finalmente tirare un respiro di sollievo. E' infatti riuscito a vendere finalmente la sua bellissima villa britannica, nella contea del Wiltshire.

La casa era stata acquistata nel 2008. Robbie si era innamorata di quella dimora, la Compton Bassett House, edificata nel 1929, con sette camere da letto, spa, piscina coperta, campo da tennis e da calcio, 71 acri di terreno e pista di atterraggio per gli elicotteri. L'artista voleva far crescere lì la propria famiglia ed effettivamente così è stato. I quattro figli di Robbie e della moglie Ayda Field sono cresciuti lì. Ma poco più di un anno fa il musicista l'ha precipitosamente messa in vendita. E infine se ne è liberato, appena ha potuto, svendendola.

Robbie aveva infatti acquistato la splendida dimora per 8,1 milioni di sterline, ma ha accettato con sollievo di rivenderla per "soli" 6,75 milioni di sterline, perdendo dunque circa 1,35 milioni. Che anche per una celebrità come Williams sono una discreta sommetta.

Dunque, come mai Robbie si è voluto a ogni costo liberare di quella casa? Be', semplice: era infestata dai fantasmi, come ogni magione britannica che si rispetti.

"C’è una stanza su cui ho dei sospetti. Mi fa venire i brividi" aveva infatti rivelato Robbie durante una recente intervista " e anche a mia figlia. Teddy, nostra figlia, stava dormendo lì dentro. Non ci va più. Mi ha detto: ‘Quella stanza mi spaventa. Non mi piace quella casa’. Le ho detto: ‘Anche a me spaventa. Non devi più dormire lì'".

Vivere nella casa doveva essere davvero spaventoso. Robbie ha infatti aggiunto che le "pareti erano impregnate di dolore" e addirittura che aveva visto un fantasma. Il musicista ne aveva parlato al tabloid Standard: "Credo che le energie possano rimanere nelle case. Una volta ho visto il fantasma di un cane. Era Trixie, il nostro cairn terrier che è morto. Mia sorella è tornata a casa e io ho guardato in basso e c'era Trixie che saltava sulle sue gambe. Era un fantasma o la mia mente che mi stava giocando brutti scherzi?". E anche: "Se c'è un grande dolore o una tragedia, penso che possa penetrare nelle pareti e lasciare un'essenza negativa che rimane per molto, molto tempo".

Ecco perché Robbie ha preferito svendere la villa perdendo molto denaro, pur di sbarazzarsene per sempre. Ed ecco un altro dei motivi per cui preferisce vivere a Los Angeles, città inondata dal sole californiano che i fantasmi sembrano poco apprezzare...

