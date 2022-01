Whitney Houston raggiunge un nuovo record!

Whitney Houston è un'artista che il mondo non potrà davvero mai dimenticare. Una grandissima voce, un talento eclettico, un repertorio ricco di splendide canzoni e una parabola esistenziale tragica e umanissima ne hanno fatto un personaggio che ha inciso profondamente nei cuori del pubblico di ogni età.

Adesso arriva un grandissimo riconoscimento per la sua musica. La canzone interpretata da Whitney, "I Will Always Love You" è stata certificata di diamante dalla RIAA (Recording Industry Association of America).

Un singolo e un album sono definiti di diamante quando hanno venduto (o hanno avuto uno streaming) di 10 milioni di copie negli Stati Uniti. La qualifica di "disco di dimanate" equivale a 10 volte disco di platino.

WHitney non è nuova a questo riconoscimento: la colonna sonora di "The Bodyguard" (che contiene anche “I Will Always Love You” ) è 18 volte disco di platino, dunque quasi doppio diamante; anche gli album "Whitney Houston" del 1985 e "Whitney" del 1987 sono dischi di diamante. “I Will Always Love You" è invece la sua prima canzone di diamante.

In questo modo, Whitney diventa la terza artista al mondo a poter vantare sia un album che un singolo certificati di diamante. Le altre due colleghe sono Mariah Carey e Taylor Swift.

“I Will Always Love You” è una canzone di Dolly Parton. Whitney l'ha interpretato per la colonna sonora del celebre film "The Bodyguard" (in cui recitava accanto a Kevin Costner) e fu eseguita alla fine del suo toccante funerale.

(Foto Getty Images)