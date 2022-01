Lionel Richie riceverà un premio prestigioso

Lionel Richie riceverà un prestigioso riconoscimento: si tratta del Gershwin Prize for Popular Song, premio creato dalla Library of Congress e dedicato ai grandi musicisti George and Ira Gershwin (“I Got Rhythm,” “Embraceable You”, “Someone to Watch Over Me”). Solo 12 artisti hanno ricevuto questo grande onore.

Carla Hayden, della Library of Congress, ha motivato con queste parole l'assegnazione del premio a Richie "per essere un artista che ispira al meglio e aiuta a rinforzare l'unione globale. Il memorabile lavoro di Lionel Richie ci ha mostrato come la musica ci unisca. Anche quando dobbiamo affrontare dei problemi e non siamo d'accordo su alcune tematiche, le canzoni ci mostrano cosa abbiamo in comune".

Lionel Richie si è detto felice del riconoscimento: "Questo è davvero un grandissimo onore che corona la carriera", ha dichiarato " e sono davvero grato di ricevere il Gershwin Prize for Popular Song. Sono orgoglioso di unirmi agli altri artisti che hanno ricevuto il premio, che ammiro e di cui sono fan".

A meritare il premio sono stati, prima di Richie, Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, Burt Bacharach & Hal David, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett, Gloria & Emilio Estefan, Garth Brooks.

(Foto Getty Images)