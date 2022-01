Paris Jackson e la collaborazione con la zia Janet

Quanti sono i Jackson? Un esercito. Se volete l’elenco completo rivolgetevi a Google o a Wikipedia.

Qui oggi parliamo di Paris Jackson, figlia di Michael (che non ha bisogno di presentazioni, vero?) e Deborah Rowe. I due sono stati sposati tra il 1996 e il 1999, e il 3 aprile del ’98 diedero alla luce Paris, così chiamata perché concepita nella città francese.

La giovane ha iniziato la sua carriera artistica nel cinema e – soprattutto – in televisione, ma la musica non poteva mancare e così il 2020 ha visto il suo debutto prima con una band (The Soundflowers, ep omonimo) e poi in solitaria con “Wlited”.

Ora si dice aperta alla possibilità di collaborare con la zia Janet: “Non ne abbiamo parlato, ma non sono contraria”, ha detto in una intervista. Che forse può non sembrare il massimo dell’apertura, ma non bisogna dimenticare che proprio Janet, già nel 2012, aveva pubblicamente detto che sperava che la nipote non entrasse nel mondo dello spettacolo.

Paris ha poi aggiunto: “Adoro collaborare con tutti i tipi di artisti. Il genere non mi ferma, non importa quale sia, sono aperta a tutto".

