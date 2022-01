Timothée Chalamet sarà Bob Dylan in un film dedicato all'artista

Timothée Chalamet, giovane (26 anni) e bravissimo attore ("Chiamami col tuo nome", "Piccole donne", "Un giorno di pioggia a New York", "Dune", "Il re") avrà il ruolo di Bob Dylan in un film dedicato alla vita del grande musicista e Premio Nobel.

A girare la pellicola sarà il regista James Mangold ("Quando l'amore brucia l'anima - Walk the line", "Wolverine", "Le Mans '66" e il quinto capitolo della saga di Indiana Jones).

E' davvero il momento dunque dei film dedicati ai più celebri musicisti del nostro tempo. Dopo "Bohemian Rhapsody", sui Queen e "Rocketman" su Elton John, si attende la pellicola che il regista Baz Luhrmann ha dedicato a Elvis Presley e sono in lavorazione biopic che racconteranno i Bee Gees e Michael Jackson. Altro film in arrivo, a febbraio, sarà poi "The United States vs Billie Holiday".

La pellicola su Dylan dovrebbe intitolarsi "Going Electric" e Timothée Chalamet starebbe prendendo lezioni di chitarra. A Dylan era stato liberamente ispirato anche il film di Todd Haynes "I'm Not There".

(Foto Getty Images)