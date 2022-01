Angelina Jolie e la relazione con The Weeknd: tutte le prove

Angelina Jolie e The Weeknd avrebbero una relazione. E' una notizia di cui si parla ormai da qualche tempo. La coppia sarebbe infatti stata avvistata più di una volta al ristorante a ed alcuni concerti. Ma poteva solo trattarsi di un'amicizia, o di progetti comuni che avevano fatto incontrare per delle collaborazioni l'attrice e il musicista.

Adesso però secondo alcuni osservatori The Weeknd (vero nome Abel Makkonen Tesfay) avrebbe dichiarato il suo amore per la Jolie nelle canzoni del nuovo album, "Dawn Fm".

In "Here We Go… Again" The Weeknd canta: "My new girl, she’s a movie star" cioè "la mia nuova fidanzata è una stella del cinema".

In "Starry Eyes" l'artista dice "I only met you in my dreams before, when I was young and alone in the world/You were there when I needed someone to call my girl and now you’re my reality and I wanna feel you close", ovvero "Prima ti avevo incontrata solo nei miei sogni, quando ero giovane e solo al mondo, tu eri lì quando avevo bisogno di qualcuno da chiamare la mia ragazza e ora tu sei la mia realtà e io voglio starti vicino". Parole che alluderebbero alla cotta giovanile dell'artista per la Jolie (che ha 15 anni più del musicista), che adesso può finalmente diventare realtà.

E non solo: sempre nella medesima canzone si dice "You weren’t touched by a man in so long ‘cause the last time it was way too strong", cioè "non hai un uomo da tanto tempo, perché la tua ultima relazione è stata troppo forte" e "I heard you’re married", "so che sei sposata", tutte allusioni al difficile periodo dopo la dura separazione da Brad Pitt. Ed è vero che dopo Brad, non si conoscono altre fiamme di Angelina.

La relazione tra le due celebrità sarà reale? Staremo a vedere. Sappiate intanto che il musicista è già stato legato a Selena Gomez e Bella Hadid. Dunque, alle fidanzate famose è ben abituato...

(foto Getty Images)