Chris Martin rivela un suo importantissimo segreto

Quanto un film possa influenzare il destino di un giovane, come Christopher Anthony John Martin, lo rivela la stessa star britannica in una recente intervista.

Il frontman dei Coldplay ha confessato che, se suona in una band, lo deve proprio a una pellicola, "Ritorno al futuro". Durante il programma televisivo "The Kelly Clarkson Show" Chris Martin ha raccontato che è stata una scena del primo episodio della trilogia a spingerlo verso il mondo della musica e a fondare il gruppo. Quella in cui Michael J. Fox, nei panni del protagonista, interpreta "Johnny B. Good" di Chuck Berry: "è ciò che mi ha fatto desiderare di essere in una band, sai?", rivela a Kelly Clarkson. E spiega: "Sono cresciuto nella campagna inglese, prima di Internet. Quindi registravo la musica dalla tv. La prima cosa che ho registrato è stata uno show chiamato ‘A-Team’. Avevo un registratore a cassette e lo poggiavo sul televisore per registrare la sigla".

Durante la chiacchierata con la conduttrice-cantante, il frontman della band di "Viva la vida", ripensando alle sue cover preferite eseguite nel corso degli anni sul palco con il suo gruppo, ha ricordato di quando, nel 2016 condivise la scena con l’attore Michael J. Fox. Allora, il duetto, mandò in visibilio gli spettatori del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

I Coldplay, che lo scorso ottobre hanno pubblicato il loro nono album, "Music of the Spheres", a tema spaziale, intendono realizzare altri tre album prima di fermarsi. A margine di un'intervista concessa ai microfoni di BBC Radio2, Chris Martin ha annunciato: "Il nostro ultimo disco uscirà nel 2025 e penso che dopo faremo solo tour. Forse faremo qualche collaborazione, ma la discografia dei Coldplay finirà lì".

