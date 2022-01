Adele meravigliosa nel nuovo video!

Adele ha pubblicato il suggestivo video di "Oh My God". La canzone è il secondo singolo tratto da "30", quarto album dell'artista, uscito il 29 novembre dello scorso anno.

"Oh My God" è stata scritta da Adele e dal suo produttore Greg Kurstin. Inizialmente, il secondo singolo tratto dall'album doveva essere "I Drink Wine".

Secondo Adele, la canzone parla "della prima volta che sono uscita di casa, dopo tutte le ansie e le preoccupazioni che mi divoravano dentro". Infatti, dopo il doloroso divorzio dal marito Simon Konecki, l'artista aveva iniziato a uscire per qualche appuntamento romantico, ma era come bloccata ed era solita dire al corteggiatore di turno "devi sapere che sono sposata", anche se subito gli amici le ricordavano che non lo era più. "E così mi dicevo 'Oh, my God'" ricorda adesso l'artista, spiegando così l'origine del titolo del brano.

La canzone è ricca di elementi R&B e dance pop e parla del conflitto tra il desiderio di Adele di divertirsi almeno una volta nella vita e gli obblighi che invece affliggono le superstar. Con un invito a lasciarsi andare almeno una volta nella vita ed essere felice.

(foto Getty Images)