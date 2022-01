Lady Gaga rivela un dettaglio inquietante su House of Gucci

Lady Gaga è protagonista della copertina del prestigioso W Magazine, che pubblica anche una serie di incredibili scatti dell'artista.

L'occasione è stata propizia per rivelare alcuni dettagli sul film "House of Gucci", che ha visto Lady Gaga nei panni della protagonista, Patrizia Reggiani. Eebben, l'artista ha rivelato un dettaglio enigmatico e inquietante.

"Durante il primo giorno delle riprese", ha confidato Gaga "ero al balcone del mio appartamento a Roma e stavo ascoltando a tutto volume 'Mambo italiano' di Dean Martin, fumando una sigaretta: ero Patrizia. Ma presto ha dovuto lasciar perdere. grandi sciami di mosche hanno iniziato a seguirmi ovunque andassi e ho cominciato davvero a credere che li avesse mandati proprio lei".

Mosche a parte, Lady Gaga ha anche parlato di come sia entrata nel personaggio della Reggiani: "l'elemento più importante nel diventare patrizia è stato tingermi i capelli di castano. Non potevo essere bionda con l'accento italiano, sarei stata ancora me stessa". Anche l'attenzione agli abiti è stata assai precisa: "Era fondamentale che il film non sembrasse un red carpet. La moda era cruciale nella strategia di sopravvivenza di Patrizia. Si era davvero impegnata molto per essere davvero una donna elegante, ma non fu mai brillante come la famiglia Gucci".

Lady Gaga aveva già rivelato di aver chiesto consigli a Bradley Cooper prima di accettare la parte della Reggiani nel film di Ridley Scott.

