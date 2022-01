Lenny Kravitz pubblica una bellissima foto con David Bowie

E' impossibile dimenticare David Bowie. L'artista, scomparso il 10 gennaio di 6 anni fa, è una figura immensa in campo musicale e non solo.

Anche Lenny Kravitz come tanti artisti e milioni di fan in tutto il mondo non riesce affatto a dimenticare il Duca Bianco. Ed eccolo così pubblicare sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae con Bowie.

I due artisti sorridono, entrambi rilassati, entrambi profondamente affascinanti. Bowie elegantissimo, in abito da sera classico: Lenny più rock, con gessato e catene d'argento. La foto rimanda a tempi felici.

Lenny Kravitz (lo ha ricordato in varie interviste e nella sua biografia "Let Love Rule") aveva aperto il concerto di David Bowie al Dodgers Stadium a Los Angeles, il 26 maggio 1990.

Appena pochi anni dopo, Bowie lo aveva chiamato per suonare la chitarra in "Buddha of Suburbia", il progetto musicale colonna sonora della miniserie della BBC "Il Buddha delle periferie", tratto da un romanzo di enorme successo (fu tradotto in venti paesi) di Hanif Kureishi.

(Foto Getty Images)