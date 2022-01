Adele rispolvera le fiabe e vince ancora!

Adele ancora una volta ha colpito i fan con il suo look strepitoso.

Per lanciare infatti il video del suo nuovo singolo, "Oh My God", in uscita il 12 gennaio, l'artista ha pubblicato sui suoi social una foto mozzafiato.

Nell'immagine, Adele si presenta come una Biancaneve moderna: abito rosso profondo, rossetto scuro, un gran collier di diamanti e una lucidissima mela rossa.

Un po' innocente, un po' tentatrice, Adele ha scelto questa foto enigmatica e di grade impatto per una canzone che invita a lasciarsi andare, almeno per una volta, e poi riprendere il controllo. Come le altre canzoni del nuovo album, "30", il brano è ricco di riferimenti autobiografici.

Durante il periodo di lavorazione del disco Adele ha dovuto affrontare un doloroso divorzio e l'album risente delle emozioni provate dall'artista in quei duri giorni. “In questo album è come se volessi spiegare a mio figlio Angelo chi sono, il momento che sto attraversando e perché ho smantellato la sua vita”, ha spiegato. Adesso comunque la cantante ha ritrovato la felicità, con il fidanzato Rich Paul.

(foto Getty Images)