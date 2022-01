8 gennaio 2010: esce Baciami ancora di Jovanotti

L'8 gennaio 2010 Jovanotti pubblica la canzone "Baciami ancora", che accompagnerà come tema principale il film omonimo diretto da Gabriele Muccino.

La canzone ha ottenuto un gran successo: nel 2010 si è classificata al secondo posto tra i brani più venduti in Italia (al primo c'era "Waka Waka (This Time for Africa)" di Shakira e ha vinto il David di Donatello come migliore canzone originale.

(Foto Getty Images)