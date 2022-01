Lenny Kravitz e i suoi affetti più cari

Lenny Kravitz ci regala spesso emozionanti frammenti della sua vita familiare, dei suoi ricordi d'infanzia, dei suoi affetti più cari.

Le pagine social dell'artista ospitano infatti scatti del passato, che raccontano momenti felici, intimi e indimenticabili.

Una foto tra queste è l'immagine che ritrae Lenny con la figlia Zoe, allora davvero piccola. Padre e figlia giocano spensierati sulla spiaggia, tutti assorti in un'attività che ha impegnato tutti i papà del mondo: la costruzione di un castello di sabbia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Ma ci sono ricordi carichi d'affetto anche per la ex moglie di Lenny (e madre di Zoe), la bellissima Lisa Bonet, con cui Kravitz è rimasto in rapporti felici e sereni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Meno facile il rapporto con il padre, il produttore discografico Sy Kravitz, scomparso nel 2005, con cui Lenny si è pacificato solo dopo l'adolescenza. Come ricorda dolcemente nella frase che accompagna l'immagine: "Abbiamo imparato insieme, e l'amore è stato il risultato. Avrei voluto avere più tempo con te, mentre io maturavo e tu ti addolcivi".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Non manca neanche la sua bellissima madrina, l'attrice Cicely Tyson, scomparsa proprio lo scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

(Foto Getty Images)