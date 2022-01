Bryan Adams vuole girare un film

Bryan Adams è un artista davvero eclettico. Musicista, cantautore, celebre fotografo (suo per esempio è il calendario Pirelli di quest'anno) vorrebbe adesso dirigere un film.

L'artista ha parlato di questo suo progetto al magazine Ramp Style: “Mi ci vedo come direttore della fotografia, magari anche come regista”, ha rivelato, aggiungendo “sarei davvero interessato a fare un film. Mi immagino facilmente come direttore della fotografia, forse anche come regista”.

Un argomento su cui si è dilungato, raccontando altri dettagli: “Ricordo di aver lavorato su uno dei miei primi video con László Kovács, noto per il suo lavoro in ‘Easy Rider’. Aveva un bicchiere al collo e guardava costantemente le formazioni di nuvole aspettando la luce giusta. Genio puro!... Con le fotocamere degli smartphone in grado di catturare ogni momento, chiunque può essere un fotografo. Il futuro sarà più interattivo e intenso e ci saranno più telecamere che documenteranno tutto in ogni momento...Tra le cose più profondamente importanti, ci sono persone che usano le loro camere per documentare le atrocità. Chiunque è un fotoreporter. Dall'eco-terrorismo a George Floyd, foto e video hanno completamente cambiato il nostro mondo da un giorno all’altro”.

In attesa di vedere il suo primo lavoro da regista, il primo appuntamento con i fan è l'11 marzo, data d'uscita del nuovo album "So Happy It Hurts”.

(Foto Getty Images)