Madonna: ecco il bellissimo segreto del figlio Rocco

Rocco Ritchie è il figlio di Madonna e del regista Guy Ritchie, nato l'11 agosto 2000.

Di Rocco si è sempre parlato poco, se si esclude il periodo in cui ha deciso di restare a vivere a Londra con il padre (Madonna ai tempi non aveva preso molto bene questa decisione). Poi su Rocco era calato il silenzio. Ed ecco che adesso si scopre un suo segreto.

Rocco infatti sarebbe un apprezzato artista che espone le sue opere a Londra e le firma con lo pseudonimo di Rhed. Secondo il sito PageSix, i suoi dipinti sono assai prezzati e sono stati acquistati per diverse migliaia di dollari. Rocco avrebbe iniziato a presentare le sue opere nel 2018.

Il sito web della galleria Tanya Baxter Contemporary di Londra parla di Rhed come di "un giovane artista emergente il cui background culturale è vario e non convenzionale... la sua infanzia è trascorsa tra New York e Londra, che gli hanno dato un background artistico eclettico e diversificato". Le sue opere, "che trasudano un coinvolgente mix di innocenza e sicurezza", affrontano temi come l'ossessione per i social media, la depressione, l'abuso di droghe, "quasi come se l'artista usasse i dipinti per fungere da portavoce della generazione millennial che ha fatto un'overdose di una società tossica". La biografia rivela anche che Rhed ha conseguito un diploma post-laurea alla Central Saint Martins, e ha studiato alla Royal Drawing School di Shoreditch, e che potrebbe diventare uno dei futuri artisti di punta a Londra.

Secondo Page Six, Madonna e Guy Ritchie erano anche all'oscuro dell'attività artistica del figlio.

