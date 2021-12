Bono Vox canta una versione inedita di "Running to stand still"

Bono Vox, il frontman degli U2 ha partecipato anche quest'anno al tradizionale evento di beneficenza organizzato a Dublino dall'amico e collega Glen Hansard.

Alla Vigilia di Natale la voce di One ha cantato e suonato per raccogliere fondi a favore dei senzatetto della città. A causa della pandemia come nel 2020 le esibizioni non si sono tenute per le strade della capitale irlandese ma nella cattedrale di St. Patrick.

Tra i protagonisti oltre a Bono, che si è alternato al microfono con lo stesso Glen Hansard, anche Damien Rice e Shane McGowan. Il leader degli U2 ha fatto ascoltare una versione inedita di "Running to stand still" canzone che incise nel 1987 per l'album "The Joshua Tree".

Il testo si ispira ad un fatto avvenuto proprio nella sua città d'origine. La storia di una coppia che era arrivata ad essere così dipendente dall'eroina da vendere tutto ciò che aveva. Il cantautore dell'amata rock band ha ricordato quanto eventi benefici come questo siano fondamentali per dare aiuti concreti alle persone più in difficoltà.