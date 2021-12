Lucio Dalla, le sue canzoni diventano un musical

Il 4 marzo del 2023 avrebbe compiuto 80 anni, e, proprio in quell'occasione, a Bologna, sua città natale, calcherà le scene un musical dedicato a lui: Lucio Dalla. "Una storia inedita", assicurano autori e produttori di Musicanti (il musical con le canzoni di Pino Daniele che, per due stagioni consecutive, tra il 2018 e il 2020, ha appassionato intere platee del nostro paese), scandita dai più grandi successi dello sconfinato repertorio dell'artista. Solo nei prossimi mesi verrà svelato il titolo del musical e prenderà il via il casting.

Lo spettacolo, patrocinato dalla Fondazione Lucio Dalla Bologna, sarà prodotto da Sergio De Angelis e da Fabio Massimo Colasanti (che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del progetto), in collaborazione con Daniele Caracchi, presidente della Pressing Line (storica etichetta fondata dallo stesso Lucio). Soggetto e sceneggiatura originali, saranno di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione.

Da sempre, le canzoni di Lucio Dalla hanno accompagnato intere stagioni, influendo sulla cultura e sul modo di pensare. E' stato il cinema ad aver scoperto la forza narrativa dei suoi testi, la capacità di creare emozioni ed ambientazioni quasi fossero sceneggiature, un esempio per tutti, il film "Borotalco" di e con Carlo Verdone, commedia cult che ruota attorno proprio alla figura e alle canzoni di Dalla.