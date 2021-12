Biagio Antonacci felice: è papà per la terza volta

Biagio Antonacci è raggiante: è infatti diventato padre per la terza volta e ne ha dato l'annuncio sui social: "Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio".

E' nato infatti il terzogenito, che arriva dopo Paolo e Giovanni. Da qualche tempo si ipotizzava che Antonacci e la sua compagna, Paola Cardinale, aspettassero un bambino. Ora è arrivata la conferma.

Paolo e Giovanni sono nati dalla precedente relazione di Antonacci con Marianna Morandi. Paolo è autore di testi per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, Annalisa, Francesco Renga e Fedez, per cui ha scritto anche la hit estiva "Mille". Giovanni invece è cantante e speaker radiofonico.

(foto Getty Images)