Cher lancia un annuncio ricco di mistero

Cher ha entusiasmato i fan pubblicando sulle sue pagine social un annuncio molto, molto misterioso.

OHHHH JAN 4TH,

WELL MIDNIGHT THE 3rd

❤️☮️

— Cher (@cher) December 15, 2021

"Ohhh il 4 gennaio, anzi, meglio dire alla mezzanotte del 3"

Null'altro. E la curiosità è già grande. Cosa accadrà in quella data? Cher non si è lasciata sfuggire null'altro. Non un accenno, una chiave, un indizio.

Potrebbe trattarsi di un nuovo album. L'ultima fatica di Cher, una raccolta di 10 cover degli ABBA intitolata "Dancing Queen", è uscita nel 2018.

Tempo fa, Cher aveva rivelato di essere andata dl medico, che aveva confrontato le sue corde vocali con quella di una ventenne. L'artista aveva anche confessato di esser al lavoro su un progetto che poteva essere anche l'ultimo della sua carriera "Mi sento come Tony Bennett....", aveva scritto "questo potrebbe essere il mio ultimo album".

