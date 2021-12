Il 30 dicembre 1968 Frank Sinatra incide "My Way", una delle sue canzoni più celebri e più amate. Il brano apparve poi nei negozi di dischi nel marzo del 1969. "My Way" è diventata ben presto un grande classico ed è uno dei brani più eseguiti nei karaoke di tutto il mondo.

Ma "My Way" ha origini francesi. Fu infatti Paul Anka a scoprire la canzone nel 1967, mentre si trovava in Francia, e a convincere Sinatra a cantarla. Paul Anka cambiò anche il testo della canzone, che in origine parlava della fine di un amore e nella versione per Sinatra divenne invece la confessione di un uomo che, giunto alla fine dei suoi giorni, non rinnega nulla di quanto fatto. Pare che il testo sia nato dopo una cena proprio con Sinatra, che voleva porre fine alla sua carriera nella musica.

Di "My Way" esistono numerose cover, tra cui quella di Elvis Presley, di Nina Simone, di Robbie Williams e persino dei Sex Pistols. E sembra incredibile la rivelazione della figlia di Sinatra, Tina, che aveva confessato come papà Frank non amasse molto questa canzone... (Foto Getty Images)