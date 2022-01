I Simply Red suonano per il Royal Hospital Chelsea

I Simply Red si esibiranno all'aperto per uno show benefico a favore del Royal Hospital Chelsea.

L'istituto, inizialmente nato come ospedale, adesso è la casa di riposo per anziani soldati britannici che non hanno nessuno che si curi di loro.

La band capitanata da Mick Hucknall non sarà l'unica a sostenere questa causa benefica: nell'estate del 2022 infatti sul prato davanti la casa di riposo si esibiranno altri musicisti, per quella che si annuncia dunque come una serie di concerti estiva.

I Simply Red sono attesi il 18 giugno 2022. Il giorno successivo sarà la volta di Paul Weller. Il 17 invece è atteso sul palco Olly Murs.